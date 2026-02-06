Объявлены составы ЦСКА и "Динамо" на матч Зимнего кубка

Опубликованы стартовые составы команд на братское дерби.

Сегодня, 6 февраля, состоится братское дебри между московскими ЦСКА и "Динамо" в рамках второго тура Зимнего кубка РПЛ. Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым.

Напомним, в первом туре "армейцы" обыграли "Краснодар" (2:2, 5:4 - по пенальти). Бело-голубые в прошлом туре уступили "Зениту" со счетом 1:2.