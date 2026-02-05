Роналду исполнился 41 год

Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду сегодня исполнился 41 год.

«Манчестер Юнайтед» поздравил бывшего футболиста команды. В социальной сети клуба появилось сообщение «С днем рождения!» с отметкой аккаунта игрока.

В своей карьере португалец также выступал за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».

На данный момент он забил 961 мяч. Из них 818 голов на клубном уровне и еще 143 – в составе сборной Португалии.

Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Англии и дважды лиги Испании и Италии. Также он становился чемпионом Европы в 2016 году.

Португалец 5 раз становился обладателем «Золотого мяча» и четырежды выигрывал «Золотую бутсу».