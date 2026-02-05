Сперцян рассказал, как вместе с Сафоновым отрабатывал пенальти

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал «Матч ТВ», что вместе с вратарем Матвеем Сафоновым часто оставался после тренировок для отработки пенальти.
Сафонов летом 2024 года перешел из «Краснодара» во французский «ПСЖ». В декабре 2025‑го российский голкипер отразил четыре удара в послематчевой серии 11‑метровых в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». На прошлой неделе Сафонов отбил удар нападающего «Страсбура» Хоакина Паничелли с пенальти в игре чемпионата Франции.
— Как тебе игра Сафонова?
— Красавец, рады за него! Смотрим, болеем. На пенальти он, конечно, мастер.
— Это было видно уже в «Краснодаре»?
— Мы очень много с ним тренировались. Постоянно оставались, били разные удары. Я практиковал удары, а он тренировался их отбивать.
— Ты больше забивал или Сафонов тащил?
— Это все‑таки тренировки, всегда по‑разному. Бывало, что договаривались, в какой угол буду бить, — сказал Сперцян «Матч ТВ».