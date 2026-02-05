Стало известно, кто возглавит «Химки»

Главный тренер сборной России U20 и бывший ассистент тренера команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Роман Семернинов возглавит «Химки», выступающие во втором по силе дивизионе страны Суперлиге, сообщил телеграм-канал «Перехват».

В данный момент подмосковный клуб возглавляет Глеб Плотников, которого руководство «Химок» подписало перед началом сезона-2025/2026. Глеб, по сообщениям источника, покинет клуб вместе со своим помощником Дмитрием Базаревичем.

Семернинов, помимо работы в юношеской сборной, последние девять лет работал помощником тренера в «Локомотиве-Кубань», с которым в 2023 году завоевал серебряные медали турнира.