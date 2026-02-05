Аршавин выбрал лучшего игрока в истории РПЛ

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на ряд вопросов пресс-службы Мир РПЛ, в том числе назвал лучшего игрока в истории турнира. Во время профессиональной карьеры футболиста Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

— Лучший игрок в истории РПЛ?

— С какого года? А хотя с любого. Я.

— Лучший игрок РПЛ сейчас?

— Кордоба.

— Игрок, против которого сложнее всего было вам играть?

— Давайте назовём Ивановича.

— Лучший партнёр в РПЛ?

— Кержаков.

— Лучший стадион в РПЛ?

— В моё время у «Локомотива» был.

— Лучший гол, который вы видели в РПЛ?

— Из последних — это Кордоба, когда он с центра поля за шиворот закинул с «Крыльями Советов», по-моему.

— Какого игрока вы бы хотели видеть в РПЛ?

— Месси, — сказал Аршавин в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале РПЛ.