Ямаль поделился амбициями относительно выступлений «Барселоны» в ЛЧ

Ямаль о Лиге чемпионов: «Барселона» выложится на полную и постарается победить, с кем бы ни встретилась. Положение в таблице ничего не значит – сможем только больше отдохнуть»
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился амбициями относительно выступлений команды в Лиге чемпионов.
Каталонский клуб занял пятую строчку в групповом раунде и сразу прошел в 1/8 финала турнира.
После матчей 1/16 финала станет известен соперник «Барселоны» в следующем раунде.
«Наше положение в турнирной таблице ничего не значит, только то, что мы сможем больше отдохнуть, и с кем бы мы ни встретились, мы выложимся на полную и постараемся победить», – сказал Ламин Ямаль.
