Агент капитана «Зенита» рассказал о ситуации с подписанием нового контракта

Тьяго Фрейтас – агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал о возможном продлении контракта капитана «сине-бело-голубых» с клубом.

«Мы еще не говорили о новом контракте. Сейчас в этом нет необходимости. Что касается выздоровления, то Дуглас в порядке», — цитирует Фрейтаса metaratings.ru.

Напомним, что Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. На счету 31-летнего игрока по пять титулов РПЛ и OLIMPBET-Суперкубка России, а также два FONBET Кубка России. В 229 матчах за «Зенит» во всех турнирах Сантос забил девять голов. Контракт Дугласа с «сине-бело-голубыми» действует до 2027 года. В октябре 2024 года Дуглас Сантос получил российский паспорт.