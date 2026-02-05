$76.9191.11

Федерация футбола Беларуси о словах Инфантино про возвращение России: «Мы согласны, конечно. Мы в целом против любых ограничений и отстранений»

Белорусская федерация футбола поддерживает позицию президента ФИФА Джанни Инфантино о допуске России к турнирам. Об этом рассказал первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

В Беларуси поддержали президента ФИФА
Ранее глава Международной федерации футбола заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Конечно, мы согласны [с позицией Инфантино]. Мы в целом против любых ограничений и отстранений», – сказал Василевич.
