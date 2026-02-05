Брат Мбаппе выбыл на несколько недель

Брат Килиана Мбаппе травмировался в матче против «Лиона» (1:0).

По информации Foot Mercato, первичное обследование выявило у игрока разрыв в задней поверхности правого бедра. Ожидается, что футболист выбыл как минимум на два месяца, и этот срок может быть увеличен в зависимости от прогресса в его восстановлении.

В мае прошлого года Этан получил аналогичную травму, но на левой ноге. Он перенес операцию и не играл четыре месяца. Тренерский штаб «Лилля» опасался, что новое повреждение потребует еще одной операции, которая завершила бы сезон француза.

В этом сезоне 19-летний вингер провел 11 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и сделал 1 ассист.