Тренер «Рубина» оценил прогресс нападающего клуба

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о прогрессе нападающего Александра Ломовицкого.

— Можете оценить прогресс Ломовицкого? Он прибавляет, хотя раньше играл мало.

— Саша работает замечательно. Я им доволен, как доволен и нашими молодыми футболистами: Моторин, Васильев, Мукба. Все выкладываются, показывают замечательное отношение. Посмотрим, как всё будет развиваться дальше, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Александр Ломовицкий не провёл ни одного матча. Также он не сыграл и в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 400 тыс.