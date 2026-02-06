Челестини высказался о трансфере Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о возможном переходе в клуб полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара». Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера составит около € 1 млн.

— Козлов присоединится к ЦСКА?

— Мне не нравится говорить об игроках, которые пока не с нами. Но мне кажется, что всё очень близко. Этот игрок даст нам ещё один вариант в центре поля. Поэтому очень важно иметь талантливых русских игроков в обойме. Клуб провёл отличную работу, чтобы получить такого игрока, как Козлов», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний Данила Козлов провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.