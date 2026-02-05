Миранчук ответил, в каком случае не покинул бы Россию

Миранчук не уехал бы в Швейцарию, если бы клубы РПЛ играли в еврокубках: «Будь ЛЧ и ЛЕ, большинство из нас остались бы. Сейчас хочется пробовать новое, ничего страшного в этом нет»
Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук допустил, что не покинул бы «Локомотив», если бы российские клубы выступали в еврокубках.
Осенью 2024 года Миранчук перешел из «Локомотива» в швейцарский «Сьон». Летом 2025-го Антон перешел в «Динамо».
– Кажется, сейчас в России вообще немодно оставаться верным одному клубу. Акинфеев – последний из могикан. Миранчуки, Баринов могли бы ими стать, но вы теперь в «Динамо», а Дмитрий – в ЦСКА.
– Да, только у меня чуть‑чуть через МКАД получился переход, а у Бары – только через Садовое.
Мне кажется, проблема в отсутствии еврокубков. Будь Лига чемпионов и Лига Европы, может быть, не вся банда, но большинство из нас остались бы в клубе и старались бы приносить пользу команде в Европе. Сейчас хочется пробовать новое, работать под руководством разных тренеров, найти себя в новой роли. Мне кажется, ничего страшного в этом нет.
– Вы бы не уехали в Швейцарию, будь у нас еврокубки?
– Думаю, что нет, – сказал Миранчук.
Саид Нурмагомедов не получил визу в США, его бой на UFC Fight Night 266 отменен («Вестник ММА»)
Глава WADA о том, что США не платит взносы: «Наше финансирование стабильно. Я бы хотел, чтобы у нас были эти взносы, но это не самая большая проблема»
Эндрик о сравнениях с Бензема: «Карим впереди, он великий игрок, невероятный футболист, который был лучшим в мире. Я очень рад быть в «Лионе», где он играл»
Саид Нурмагомедов не получил визу в США, его бой на UFC Fight Night 266 отменен («Вестник ММА»)
Глава WADA о том, что США не платит взносы: «Наше финансирование стабильно. Я бы хотел, чтобы у нас были эти взносы, но это не самая большая проблема»
Эндрик о сравнениях с Бензема: «Карим впереди, он великий игрок, невероятный футболист, который был лучшим в мире. Я очень рад быть в «Лионе», где он играл»