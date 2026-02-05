Миранчук ответил, в каком случае не покинул бы Россию

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук допустил, что не покинул бы «Локомотив», если бы российские клубы выступали в еврокубках.

Осенью 2024 года Миранчук перешел из «Локомотива» в швейцарский «Сьон». Летом 2025-го Антон перешел в «Динамо».

– Кажется, сейчас в России вообще немодно оставаться верным одному клубу. Акинфеев – последний из могикан. Миранчуки, Баринов могли бы ими стать, но вы теперь в «Динамо», а Дмитрий – в ЦСКА.

– Да, только у меня чуть‑чуть через МКАД получился переход, а у Бары – только через Садовое.

Мне кажется, проблема в отсутствии еврокубков. Будь Лига чемпионов и Лига Европы, может быть, не вся банда, но большинство из нас остались бы в клубе и старались бы приносить пользу команде в Европе. Сейчас хочется пробовать новое, работать под руководством разных тренеров, найти себя в новой роли. Мне кажется, ничего страшного в этом нет.

– Вы бы не уехали в Швейцарию, будь у нас еврокубки?

– Думаю, что нет, – сказал Миранчук.