Колумбийский защитник близок к переходу в «Зенит»

Нападающий Джон Дуран близок к переходу в «Зенит».

Ранее сообщалось, что колумбиец, играющий за «Фенербахче» на правах аренды из «Аль-Насра» Криштиану Роналду, согласился перейти в клуб из Санкт-Петербурга. Ожидается, что сумма выкупа составит 40 миллионов евро.

По данным журналиста Санти Ауны, в настоящее время Дуран направляется в Россию, чтобы присоединиться к «Зениту». Нападающий приземлится в аэропорту Санкт-Петербурга.

Перед этим 22-летний игрок расторг свой арендный контракт с «Фенербахче».