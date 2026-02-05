Колумбийский защитник близок к переходу в «Зенит»

Дуран вылетел в Петербург для перехода в «Зенит». Форвард расторг арендный контракт с «Фенербахче» (Санти Ауна)
Нападающий Джон Дуран близок к переходу в «Зенит».
Ранее сообщалось, что колумбиец, играющий за «Фенербахче» на правах аренды из «Аль-Насра» Криштиану Роналду, согласился перейти в клуб из Санкт-Петербурга. Ожидается, что сумма выкупа составит 40 миллионов евро.
По данным журналиста Санти Ауны, в настоящее время Дуран направляется в Россию, чтобы присоединиться к «Зениту». Нападающий приземлится в аэропорту Санкт-Петербурга.
Перед этим 22-летний игрок расторг свой арендный контракт с «Фенербахче».
