Вратарь «Пари НН» надеется на вызов в сборную

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев в эфире «Матч ТВ» выразил надежду, что получит вызов в сборную России по футболу.

Медведев ранее не выступал за национальную команду.

— Тема сборной России закрыта?

— Хочу верить, что нет. Говорил с Витальевичем [тренером вратарей сборной Виталием Кафановым] перед Новым годом. Он сказал, что я у него есть в списке. Надеюсь, что вызовет, — сказал Медведев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В текущем сезоне 31‑летний Медведев провел 19 матчей и пропустил 30 мячей во всех турнирах. На его счету пять встреч без пропущенных голов.

