«Локомотив» продолжает переговоры с защитником

«Локомотив» продолжает переговоры о новом контракте с защитником Лукасом Фассоном.

По информации Metaratings, бразильцу предложили варианты продления соглашения как на три, так и на четыре года, но сторонам пока не удалось договориться. В ближайшее время «Локомотив» может сделать Фассону новое предложение.

Контракт Фассона с «Локомотивом» истекает 30 июня. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 20 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.