Агент раскрыл, как Батраков отреагировал на предложение «Аль-Иттихада»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о реакции игрока на предложение «Аль-Иттихада» с зарплатой в размере € 10 млн в год. Сообщалось, что саудовский клуб пытался приобрести Батракова в летнее трансферное окно, однако Алексей ответил отказом.

– Летняя история с «Аль‑Иттихадом» и предложением зарплаты в размере € 10 млн в год: как долго обсуждался этот вариант?

– Обсуждение не заняло много времени. Получив информацию, Алексей отреагировал спокойно – в том числе на финансовое предложение. Для него приоритетом остается переход в большой европейский клуб.

– Такая зарплата позволила бы обеспечить себя на всю жизнь. Даже дня сомнений не было?

– Никаких сомнений не возникло. Алексей абсолютно уверен в собственных силах. Он осознает, что получение подобного уровня дохода – лишь вопрос времени, — приводит слова Кузьмичёва Sports.ru.