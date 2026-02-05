"Сочи" и "Факел" сыграли вничью на сборах (2:2).

© ФК "Факел"

Нападающий Михаил Игнатов открыл счет уже на пятой минуте и вывел сочинцев вперед. Спустя всего три минуты форвард Аксель Ньяпи сравнял счет. Команда Игоря Осинькина вновь повела на 19-й минуте после гола Захара Фёдорова. Воронежцы ушли от поражения на 87-й минуте благодаря точному удару полузащитника Вячеслава Якимова.

Товарищеские матчи

Формат матча - 3 тайма по 40 минут

Голы: Игнатов, 7, Фёдоров, 19 - Гнапи, 8, Якимов, 87.

"Сочи": Дёгтев, Магаль, Солдатенков, Литвинов, Заика, Коваленко, Сааведра, Зиньковский, Игнатов, Камано, Фёдоров.

С 61-й минуты: Дюпин, Макарчук, Стоич, Марсело, Волков, Васильев, Кравцов, Косатый, Мециев, Барт, Корнеев.

"Факел": Фролкин, Моцпан, Юрганов, Магкеев, Журавлёв, Багамаев, Нефтуллин, Абдоков, Гиоргобиани, Пуси, Гнапи.

С 61-й минуты: Обухов, Симонов, Габараев, Гапонов, Черов, Багателия, Якимов, Магомедов, Турищев, Гонгадзе, Уридия.