«Локомотив» обыграл «Урал» в контрольном матче благодаря голу Комличенко

Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил в формате из трёх таймов по 45 минут. «Локомотив» победил со счётом 3:2. Трансляцию этой встречи можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

© fclm.ru

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Руденко. На 28-й минуте второй мяч железнодорожников забил форвард Дмитрий Воробьёв. На 51-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко реализовал пенальти. На 66-й минуте один мяч «Урала» отыграл нападающий Мартин Секулич, реализовав пенальти. На 104-й минуте полузащитник Никита Морозов забил второй мяч «Урала».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 встреч. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 41 очко за 21 игру. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который набрал 48 очков.