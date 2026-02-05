"Балтика" заинтересована в игроке "Локомотива"

Калининградцы могут подписать вингера "железнодорожников".

© ФК "Локомотив"

По информации источника, "Балтика" заинтересована в приобретении полузащитника "Локомотива" Никиты Салтыкова.

Сообщается, что на данный момент у московского клуба нет четкого решения по поводу будущего 21-летнего игрока. Отмечается, что если поступит хорошее предложение, футболиста отпустят.

Салтыков перебрался в "Локомотив" в январе 2024 года. В текущем сезоне вингер принял участие в 10 матчах, провел на поле суммарно 277 минут и не отличился результативными действиями. Действующий контракт россиянина с красно-зелеными рассчитан до 2028 года.