Экс-игрок «Челси» и «Реала» высказался о режиме Роналду

Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» Эден Азар заявил, что никогда не подражал Криштиану Роналду в плане спортивной дисциплины.
Экс-футболисту напомнили момент из его периода в «Челси», когда главный тренер Маурицио Сарри предложил ему вдохновиться образом жизни Роналду.
«Да, но я сказал ему, что не хочу. Я никогда не злоупотреблял вином, но всегда хотел быть Азаром и на поле, и вне его. Если друзья приглашали меня на ужин, я не отказывал. И если мне хотелось бокал вина, я не отказывался. Криштиану – это Криштиану, я – Азар. Я просто хотел быть собой и играть в футбол», – заявил бельгиец.
