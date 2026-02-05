$76.5590.29

Азар о режиме Роналду: «Криштиану – это Криштиану, я просто хотел быть собой и играть в футбол. Если друзья приглашали меня на ужин, и я хотел бокал вина, то не отказывался»

Sports.ru

Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» Эден Азар заявил, что никогда не подражал Криштиану Роналду в плане спортивной дисциплины.

Экс-игрок «Челси» и «Реала» высказался о режиме Роналду
Экс-футболисту напомнили момент из его периода в «Челси», когда главный тренер Маурицио Сарри предложил ему вдохновиться образом жизни Роналду.

«Да, но я сказал ему, что не хочу. Я никогда не злоупотреблял вином, но всегда хотел быть Азаром и на поле, и вне его. Если друзья приглашали меня на ужин, я не отказывал. И если мне хотелось бокал вина, я не отказывался. Криштиану – это Криштиану, я – Азар. Я просто хотел быть собой и играть в футбол», – заявил бельгиец.
