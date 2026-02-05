Тренер «Челси» объяснил, почему кричал на игроков «Арсенала» во время разминки

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор объяснил, почему предъявлял претензии к соперникам на разминке перед матчем с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги (0:1).

© Sports.ru

Во время предматчевой разминки Росеньор кричал игрокам и тренерскому штабу «Арсенала», требуя оставаться на своей половине поля. Видео момента впоследствии распространилось в социальных сетях.