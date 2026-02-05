Тренер «Челси» объяснил, почему кричал на игроков «Арсенала» во время разминки

Росеньор о том, что кричал «Арсеналу» во время разминки: » К «Челси» не проявили уважения. У каждой команды своя половина поля – никогда не просил игроков или тренеров заходить на чужую»
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор объяснил, почему предъявлял претензии к соперникам на разминке перед матчем с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги (0:1).
Во время предматчевой разминки Росеньор кричал игрокам и тренерскому штабу «Арсенала», требуя оставаться на своей половине поля. Видео момента впоследствии распространилось в социальных сетях.
«Я кричал не игрокам. На разминке у нас своя половина поля, а у другой команды – своя. Я никогда не просил свою команду или тренерский штаб заходить на территорию другой команды. Я думал, что они мешают нам разминаться. Я попросил их отойти, возможно, не очень вежливо. У меня нет претензий ни к кому в «Арсенале». Просто в тот момент, думаю, к моей команде не проявили уважения», – сказал Росеньор.
