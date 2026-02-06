Бензема вступил в перепалку с журналистом из-за вопросов про «Аль-Иттихад» после хет-трика за «Аль-Хилаль»: «Вы говорите о матче или о себе? Говорите об игре»
Карим Бензема выразил недовольство вопросами журналиста после первого матча за «Аль-Хилаль».
38-летний форвард, перешедший из «Аль-Иттихада», сделал хет-трик в игре с «Аль-Охдудом» (6:0).
– Почему вы покинули «Аль-Иттихад»?
– Вы говорите о матче или о себе? Говорите об игре.
– Об игре! Хорошо, первая игра, первый хет-трик, у вас было хорошее выступление.
– Да, хорошее выступление, я хорошо себя чувствую с такими игроками в команде. Мы вместе играем, вместе боремся.
– Вы имеете в виду, что они помогают вам больше, чем игроки «Аль-Иттихада»?
– Этого не было сказано. Было сказано, что я хорошо себя чувствую, это другое.
– Почему вы не попрощались с игроками [«Аль-Иттихада»]?
– Что? Вы знаете об этом?
– Почему вы не попрощались?
– Спросите у них их… Спросите игроков «Аль-Иттихада», – сказал Бензема.
Ранее сообщалось, что трансфер француза в «Аль-Хилаль» вызвал недовольство Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср».
