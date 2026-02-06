Полузащитник «Зенита» получил сертификат УЕФА

$76.5590.29

Александр Ерохин получил сертификат УЕФА в области футбольного менеджмента

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин получил сертификат УЕФА в области футбольного менеджмента. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале клуба. Ерохину 36 лет, за «Зенит» он выступает с 2017-го.

«Полузащитник сине-бело-голубых прошёл обучение по программе UEFA CFM Players edition для действующих игроков. Данный курс был разработан УЕФА специально для профессиональных футболистов и футболисток, тренеров и судей. Его цель – помочь слушателям получить знания в области управления футболом и академическую квалификацию, в том числе, не прерывая карьеру», — сказано в сообщении пресс-службы санкт-петербургского «Зенита».

