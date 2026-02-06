Матч «Оренбурга» и «Арсенала» в Турции отменен

Товарищеский матч между российскими клубами «Оренбург» и «Арсенал» (Тула) отменен из‑за погодных условий, сообщает пресс‑служба команды из Оренбурга.

© Матч ТВ

Встреча должна была пройти в пятницу, 6 февраля, в Белеке (Турции).

— В связи с неблагоприятными погодными условиями в Белеке контрольный матч с тульским «Арсеналом» отменен. О проведении матча с «Бунедкором» сообщим дополнительно, — говорится в заявлении пресс‑службы Оренбурга.

Сейчас в регионе идет сильный дождь, вероятна гроза.

После 18 туров «Оренбург» с 12 очками занимает 15‑е место в турнирной таблице МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ). Тульский «Арсенал» с 28 баллами после 21 матча располагается на девятой строчке в ПАРИ Первой лиге.

