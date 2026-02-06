В Саудовской Аравии осадили Роналду

Организаторы чемпионата Саудовской Аравии по футболу выступили с заявлением в связи с решением нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду бойкотировать матчи, передает ESPN.

© Газета.Ru

«Криштиану был полностью вовлечен в проект «Аль-Насра» с момента своего прихода и сыграл важную роль в росте клуба и его амбициях. Как и любой элитный игрок, он хочет побеждать. Но ни один человек, каким бы значимым он ни был, не может принимать решения за пределами своего клуба», — заявил представитель лиги.

В СМИ появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилалем». В знак протеста против такой политики капитан команды отказался выходить на поле в матче с «Аль-Риядом», который состоялся 2 февраля. На фоне этого были сообщения в СМИ, что игрок может покинуть «Аль-Наср».

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).