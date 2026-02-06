«Оренбург» арендовал игрока у «Арсенала»

Футбольный клуб «Оренбург» объявил об аренде полузащитника тульского «Арсенала» Тиграна Аванесяна.

© Матч ТВ

Арендное соглашению рассчитано до конца сезона‑2025/26, также в договоре прописано приоритетное право выкупа.

Аванесян — воспитанник ЦСКА, выступал за юношеские команды армейцев, также играл за «Тамбов», «Текстильщик» и «Балтику».

23‑летний хавбек имеет опыт выступления в составе национальной сборной Армении.

После 18 туров «Оренбург» с 12 очками занимает 15‑е место в турнирной таблице МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.