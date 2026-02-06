$76.5590.29

Матеус Алвес о Гонду в ЦСКА: «Мы благодарим «Зенит» за его приход. Это тот игрок, которого клуб достаточно долго искал»

Sports.ru

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес положительно оценил переход в команду нападающего Лусиано Гонду.

Легионер ЦСКА оценил переход в команду нападающего Гонду
© Sports.ru

24-летний аргентинец перешел в московский клуб из «Зенита» в результате обмена на защитника Игоря Дивеева.

– Какое мнение о переходе Лусиано?

– Мы благодарим «Зенит» за приход такого игрока. Это тот игрок, которого ЦСКА достаточно долго искал. Тот игрок, который придерживает мяч, сохраняет его, присутствует в штрафной.

С первого дня, когда он стал с нами тренироваться, мы все поняли, что он очень много положительного принесет в нашу команду, – сказал Алвес.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости