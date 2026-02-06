Легионер ЦСКА оценил переход в команду нападающего Гонду

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес положительно оценил переход в команду нападающего Лусиано Гонду.

24-летний аргентинец перешел в московский клуб из «Зенита» в результате обмена на защитника Игоря Дивеева.

– Какое мнение о переходе Лусиано?

– Мы благодарим «Зенит» за приход такого игрока. Это тот игрок, которого ЦСКА достаточно долго искал. Тот игрок, который придерживает мяч, сохраняет его, присутствует в штрафной.

С первого дня, когда он стал с нами тренироваться, мы все поняли, что он очень много положительного принесет в нашу команду, – сказал Алвес.