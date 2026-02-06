Футболист "Краснодара" стал главной трансферной целью английского клуба - источник
Футболист "Краснодара" может продолжить карьеру в английском клубе.
По информации источника, полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян стал главной трансферной целью английского "Лидса" на летнее трансферное окно. Спонсором клуба является "Ред Булл", который может помочь обойти запрет на сделки с Россией.
В нынешнем сезоне Эдуард Сперцян вышел на поле в 25 встречах за "Краснодар" во всех турнирах и записал на свой счет 9 забитых мячей и 13 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.
По итогам 24 сыгранных туров "Лидс" занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками в своем активе.