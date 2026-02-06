Аршавин не верит в Соболева

Аршавин о Соболеве: «Саша не способен стать основным форвардом «Зенита». Просто даже посмотрите, как он бегает – хромает. Его догнали на отрезке в 6 метров в каком-то матче»
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о форварде команды Александре Соболеве.
– Александр Соболев на сегодняшний день – единственный нападающий в команде. Это проблема?
– Нужно покупать одного, а лучше двух форвардов.
– Российских?
– Нет. Они все недоступны, кроме одного-двух – Воробьева и Тюкавина.
– Была информация, что Воробьевым интересовались.
– Этого не знаю, но глобально помочь «Зениту» может Тюкавин. При этом забрать его из «Динамо» маловероятно. Даку проще, думаю.
– Вы бы кого выбрали? И сколько готовы были бы заплатить?
– За Тюкавина можно и 20 миллионов евро отдать. Но его же все равно не продадут.
– А Соболев основным стать может?
– Ну если он будет один, то да. За какие-то качества в «Спартаке» он играл, хорошо выступал в «Крыльях». Но я не думаю, что в «Зените» он способен стать основным нападающим.
– Почему не верите в него?
– Я желаю Саше всего самого хорошего, но просто даже посмотрите, как он бегает...
– Как?
– Он хромает, на мой взгляд. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров. А сейчас нужна не только мощь, но и умение бежать, – сказал Аршавин.
