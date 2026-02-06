Полузащитник ЦСКА высказался об игре нападающего Гонду

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался об игре нападающего Лусиано Гонду.

"Мы благодарим "Зенит" за приход такого игрока. ЦСКА его достаточно долго искал. Он придерживает мяч, сохраняет его, присутствует в штрафной. С первого дня мы все поняли, что он много положительного принесет в команду", – сказал Алвес.

Нападающий Лусиано Гонду перешел в стан московского ЦСКА из "Зенита". 11 января клуб официально объявил о подписании контракта с форвардом петербуржцев. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2029/30. В составе "армейцев" аргентинец будет играть под 9-м номером.