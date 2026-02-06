Аршавин оценил назначение Гусева главным тренером "Динамо"

Решение руководства московского "Динамо" назначить главным тренером команды Ролана Гусева является логичным. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

Гусев был назначен главным тренером "Динамо" 23 декабря.

"Для меня решение логичное. Кого ты сейчас возьмешь? Полгода - это ни о чем. Ролана ставили главным в "Динамо" в экстренных ситуациях, - сказал Аршавин. - Один раз получилось супер, а во второй - не супер, но и не плохо. Гусев свой, у него есть возможность подготовить команду, проявить себя. А у руководства будет больше времени понять, устраивает ли их Ролан или нет".

Гусеву 48 лет, он работает в тренерском штабе "Динамо" с июня 2023 года. В качестве футболиста Гусев выступал за московские "Динамо", ЦСКА, украинские "Днепр" и "Арсенал". В составе ЦСКА он трижды стал чемпионом России, четыре раз побеждал в кубке и дважды - в суперкубке страны. В сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В качестве тренера Гусев также работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней молодежное первенство страны, в академии армейцев и юношеских сборных России.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.