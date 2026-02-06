«Наполи» хочет продлить контракт с полузащитником

«Наполи» хочет продлить контракт Мактоминея до 2030 года. Хавбек будет получать больше нынешних 3 млн евро
«Наполи» планирует начать работу над новым соглашением со Скоттом Мактоминеем.
Клуб намерен продлить контракт полузащитника до 2030 года, сообщает La Gazzetta dello Sport. Сейчас этот вопрос считается приоритетной задачей неаполитанцев.
Нынешний договор 29-летнего футболиста истекает летом 2028 года. Сейчас он зарабатывает 3 млн евро плюс бонусы, эта сумма должна быть увеличена, учитывая результаты Скотта на поле.
Сам шотландец хочет остаться в «Наполи» и готов начать переговоры по новому контракту. Клуб, в свою очередь, стремится закрыть вопрос до летнего чемпионата мира, ожидая рост интереса к игроку от других клубов.
В текущем сезоне Мактоминей провел 22 матча в Серии А, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
