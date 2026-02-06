«Наполи» хочет продлить контракт с полузащитником

«Наполи» планирует начать работу над новым соглашением со Скоттом Мактоминеем.

© Sports.ru

Клуб намерен продлить контракт полузащитника до 2030 года, сообщает La Gazzetta dello Sport. Сейчас этот вопрос считается приоритетной задачей неаполитанцев.

Нынешний договор 29-летнего футболиста истекает летом 2028 года. Сейчас он зарабатывает 3 млн евро плюс бонусы, эта сумма должна быть увеличена, учитывая результаты Скотта на поле.

Сам шотландец хочет остаться в «Наполи» и готов начать переговоры по новому контракту. Клуб, в свою очередь, стремится закрыть вопрос до летнего чемпионата мира, ожидая рост интереса к игроку от других клубов.

В текущем сезоне Мактоминей провел 22 матча в Серии А, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.