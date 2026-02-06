Дисквалификацию защитника ЦСКА отменили

Дисквалификация защитника московского ЦСКА Мойзеса на Winline Зимнем кубке РПЛ была отменена. Об этом сообщил телеграм-канал РПЛ.

«Решение принято с учётом товарищеского статуса турнира и мнений остальных клубов-участников. В связи с этим Мойзес может участвовать в ближайшем матче ЦСКА в кубке против «Динамо». Согласно регламенту Зимнего кубка РПЛ-2026, оргкомитет турнира применяет санкции к участникам в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС и УЕФА, но за исключением случаев, когда футболист удалён с правом замены (вторая жёлтая карточка в матче, прямая красная карточка за лишение явной возможности забить гол). Таким образом, удалённые в первом туре за вторые предупреждения Максим Осипенко («Динамо»), Жубал, Степан Садчиков (оба – «Краснодар») могут сыграть во 2-м туре», — написано в сообщении.