Экс-футболист Тотти может войти в управленческий состав «Ромы»

Бывший футболист итальянской «Ромы» Франческо Тотти может стать техническим директором клуба. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Франческо Тотти может стать техническим директором «Ромы», заняв должность, аналогичную той, которую Паоло Мальдини занимал в «Милане» во времена Рики Массары», — написал Скира.

49-летний Франческо Тотти завершил игровую карьеру в 2017 году. Тогда он перешёл на работу в руководство «Ромы», но покинул клуб в 2019 году. В составе «Ромы» он стал чемпионом Италии (2000/2001), обладателем Кубка (2006/2007, 2007/2008) и Суперкубка страны (2001, 2007). Выступая в сборной Италии, Тотти стал чемпионом мира (2006) и серебряным призёром чемпионата Европы (2000).