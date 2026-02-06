Малафеев оценил ситуацию Сафонова в ПСЖ

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил текущую ситуацию вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Сафонов выступает за парижан с лета 2024 года. В декабре 2025‑го российский голкипер отразил четыре удара в послематчевой серии 11‑метровых в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». На прошлой неделе Сафонов отбил удар нападающего «Страсбура» Хоакина Паничелли с пенальти в игре Лиги 1.

