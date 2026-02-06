Аленичев оценил заявления президента ФИФА

Аленичев о высказывании Инфантино: «Это всего лишь слова, не нужно впадать в эйфорию. Но я оптимист и верю, что на 99% наши клубы вернутся в следующем году»
Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев отреагировал на слова Джанни Инфантино о возможном возвращении России.
Ранее президент ФИФА заявил, что отстранение России стоит отменить:
«Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
«По крайней мере, это приятная новость, что Инфантино заговорил об этом, но, как говорится, не нужно впадать в эйфорию, потому что это всего лишь слова. Но я человек с оптимизмом и верю в то, что если слова не врут, то на 99% в следующем году российские клубы будут участвовать в международном турнире», – сказал Аленичев.
Аленичев о высказывании Инфантино: «Это всего лишь слова, не нужно впадать в эйфорию. Но я оптимист и верю, что на 99% наши клубы вернутся в следующем году»
Бензема вступил в перепалку с журналистом из-за вопросов про «Аль-Иттихад» после хет-трика за «Аль-Хилаль»: «Вы говорите о матче или о себе? Говорите об игре»
Дисквалификация Мойзеса на WINLINE Зимнем кубке РПЛ отменена. Защитник ЦСКА получил красную в матче с «Краснодаром» за толчок Сантоса
Аленичев о высказывании Инфантино: «Это всего лишь слова, не нужно впадать в эйфорию. Но я оптимист и верю, что на 99% наши клубы вернутся в следующем году»
Бензема вступил в перепалку с журналистом из-за вопросов про «Аль-Иттихад» после хет-трика за «Аль-Хилаль»: «Вы говорите о матче или о себе? Говорите об игре»
Дисквалификация Мойзеса на WINLINE Зимнем кубке РПЛ отменена. Защитник ЦСКА получил красную в матче с «Краснодаром» за толчок Сантоса