Московский "Спартак" не является топ-клубом на данный момент. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин.

"Люди моего поколения ассоциируют "Спартак" с красивым футболом - с короткими пасами, стеночками, забеганиями, - сказал он. - Так играли Егор Титов, Андрей Пятницкий, Илья Цымбаларь. Но спустя 20 лет об этом можно забыть. Недавно на английском телевидении услышал мысль: "Чего вы ждете от "Манчестер Юнайтед"? Вы думаете, что это команда, которая была при Алексе Фергюсоне? Но этого нет уже больше 10 лет. Они средние, не топ - а чтобы побеждать, нужно стать топом". То же самое можно сказать и про "Спартак". Эмблема, история - все есть, но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз".

В последний раз "Спартак" выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17. С тех пор команда три раза попадала в тройку лучших: дважды финишировала на третьем месте (2018, 2023) и один раз на втором (2021).

После первой части сезона Мир - Российской премьер-лиги "Спартак" идет на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков в 18 играх.