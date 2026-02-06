Российские юниоры сыграют на международном турнире

Российская команда U17 проведет серию международных матчей.

© РФС

Как сообщает офииальный сайт РФС, юношеская сборная России до 17 лет примет участие в международном турнире "Кубок Развития". Россияне сыграют с национальными командами Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана. Соревнование пройдет в Минске с 19 по 23 февраля.

Турнир пройдет в два этапа. Каждая сборная проведет три матча в группе. В заключительный игровой день победители групп встретятся в финале, остальные участники разыграют места с 3-го по 8-е.