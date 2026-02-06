«Динамо» обыграло ЦСКА в матче Зимнего Кубка

Футболисты московского «Динамо» в серии пенальти одержали победу над столичным ЦСКА в матче второго тура Winline Зимнего кубка РПЛ.

© ФК «Динамо»

Основное время встречи в Абу‑Даби завершилось со счетом 1:1. В составе «бело‑голубых» мяч забил Максим Осипенко, реализовавший пенальти. У армейцев отличился Максим Воронов, отметившийся дебютным голом в составе команды.

В серии пенальти точнее оказалось «Динамо» — 5:3.

После двух игр на турнире «Динамо» набрало два очка, в активе ЦСКА три балла.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а ЦСКА встретится с петербургским «Зенитом». Матчи пройдут 10 февраля.

Прямые трансляции игр Зимнего кубка РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Winline Зимний кубок РПЛ. 2026. Тур 02

«ЦСКА» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Воронов, 71 (ВИДЕО). — Осипенко, 59 (с пенальти) (ВИДЕО).