«Динамо» обыграло ЦСКА в матче Зимнего Кубка

Футболисты московского «Динамо» в серии пенальти одержали победу над столичным ЦСКА в матче второго тура Winline Зимнего кубка РПЛ.
Основное время встречи в Абу‑Даби завершилось со счетом 1:1. В составе «бело‑голубых» мяч забил Максим Осипенко, реализовавший пенальти. У армейцев отличился Максим Воронов, отметившийся дебютным голом в составе команды.
В серии пенальти точнее оказалось «Динамо» — 5:3.
После двух игр на турнире «Динамо» набрало два очка, в активе ЦСКА три балла.
В следующем туре «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а ЦСКА встретится с петербургским «Зенитом». Матчи пройдут 10 февраля.
Прямые трансляции игр Зимнего кубка РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Winline Зимний кубок РПЛ. 2026. Тур 02
«ЦСКА» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:0)
Голы: Воронов, 71 (ВИДЕО). — Осипенко, 59 (с пенальти) (ВИДЕО).