Главный тренер сборной Марокко подал в отставку

Валид Реграги решил уйти в отставку с поста главного тренера сборной Марокко после поражения в финале Кубка Африки, сообщает Foot Mercato.

В финале турнира марокканцы уступили Сенегалу в дополнительное время (0:1, основное время – 0:0).

Отмечается, что Реграги считал, что его будущее в качестве тренера зависит от выступления команды на Кубке Африки. Специалист подал заявление об отставке в Марокканскую футбольную федерацию (FRMF). Он не желает продолжать работу, несмотря на то, что до чемпионата мира осталось менее шести месяцев.

FRMF пока не приняла официальное решение по этому вопросу. Если уход тренера будет согласован, нового специалиста придется искать в срочном порядке. Решение ожидается в ближайшее время.