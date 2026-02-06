Рафинья: Ямаль постоянно сидит в телефоне

Рафинья о Ямале: «Ламин постоянно сидит в телефоне, всегда ходит в наушниках. По утрам он сонный не из-за вечеринок, а потому что поздно ложится спать из-за телефона»
Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, что его 18-летний одноклубник Ламин Ямаль проводит много времени в телефоне.
«Учитывая его возраст, он постоянно сидит в телефоне, это нормально. Современное поколение всегда в телефонах. TikTok, Instagram, WhatsApp, музыка, он постоянно отправляет сообщения, всегда в наушниках. Он всегда сонный по утрам, потому что, я думаю, он поздно ложится спать. Не потому, что он каждый день ходит на вечеринки, а потому что, проводя столько времени в телефоне, мы поздно отправляемся спать. Иногда я тоже поздно ложусь, потому что тоже провожу время за телефоном. Он не ворчливый, но тихий, он мало говорит в первый час [утра]», – сказал Рафинья в интервью на YouTube-канале Sofascore.
