С «Ростова» сняли запрет на регистрацию футболистов

Российский футбольный союз снял с «Ростова» запрет на регистрацию игроков, сообщается на сайте РФС.

© ФК «Ростов»

Это решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров.

Ранее «Зенит» просил взыскать с «Ростова» задолженность по трансферу футболиста Александра Тарасова.

— Удовлетворить заявление ФК «Ростов» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу ФК «Зенит» vs. ФК «Ростов». В связи с исполнением ФК «Ростов» решения палаты по разрешению споров… снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК «Ростов». «Ростов» имеет право регистрировать новых футболистов, — говорится в сообщении.

«Ростов», набравший 21 очко, располагается на 11‑й позиции турнирной таблицы РПЛ.

