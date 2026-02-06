Аршавин об опозданиях Вендела: «Профессиональные качества нивелируют это. Когда не будет полезен для «Зенита», все всплывет. Деньги – последнее, что останавливает футболистов»
Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался об опоздании Вендела на зимние сборы команды.
Бразильский полузащитник прибыл в расположение «Зенита» 23 января – спустя 8 дней после выхода команды из отпуска. Появлялась информация, что Вендела оштрафуют на 60 миллионов рублей.
– Вендел заплатил огромный штраф, чтобы снова опоздать на сборы. Фестивальщик!
– А вы знаете другого Вендела?
– Почему «Зенит» каждый раз ему такое поведение прощает?
– Значит, его профессиональные качества нивелируют это. Когда он не будет полезен для команды, все сразу всплывет и на этом сделают акцент.
– Вы себе такое могли позволить, когда играли?
– У меня такого не было. Я профессионал.
– Писали, что опоздание на неделю обошлось для Вендела в 700 тысяч евро.
– Деньги – последнее, что когда-либо останавливало футболистов. Но за 700 тысяч евро, мне кажется, Вендел бы прилетел даже раньше, – сказал Аршавин.
