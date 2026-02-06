«Арсенал» может купить футболиста «Боруссии»

«Арсенал» проявляет интерес к левому защитнику дортмундской «Боруссии» Даниэлю Свенссону. «Шмели» готовы продать 23-летнего футболиста за £ 26 млн (€ 29,9 млн). Об этом сообщает Bild.

По информации источника, конкуренцию «канонирам» в борьбе за подписание шведского игрока могут составить «Лидс Юнайтед» и миланский «Интер». Подчёркивается, что возможный переход Свенссона в «Арсенал» способен поставить под вопрос будущее Майлза Льюиса-Скелли.

В нынешнем сезоне Свенссон принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.