Губерниев отреагировал на забастовку Роналду

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» иронично отреагировал на забастовку нападающего саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду, отметив, что эта главная тема по переживаниям среди россиян.

Роналду не вошел в заявку на матч чемпионата Саудовской Аравии против «Эр‑Рияда» (1:0). По данным СМИ, 41‑летний португалец недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии управляет «Аль‑Насром». Также СМИ сообщили, что Роналду пропустил тренировку команды во вторник, а летом может покинуть саудовский клуб.

— Криштиану Роналду бастует в Саудовской Аравии. Что делать с футболистом?

— Для русского человека сейчас основное: что же там с забастовкой Криштиану Роналду, хватит ли ему после этого на еду. Мы переживаем. Сейчас транспортники Германии бастуют, и как там немцы ездят на работу, тема номер два для наших переживаний. Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает и он сможет на хлеб свой намазать дополнительный слой масла, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Роналду выступает за «Аль‑Наср» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Летом прошлого года форвард продлил контракт с «Аль‑Насром» до 2027 года.