Сборной Эстонии засчитали поражение за отказ играть с белорусками

Союз европейских футбольных ассоциаций присудил женским сборным Эстонии и Литвы технические поражения в связи с их отказом проводить матчи против команды Белоруссии в квалификации чемпионата Европы. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Ассоциации белорусских футбольных федераций.

— В связи с отказом Эстонской футбольной федерации и Литовской футбольной федерации принимать участие в отборочных матчах чемпионата Европы среди девушек до 17 лет против сборной Белоруссии решением контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА сборным Эстонии и Литвы засчитаны технические поражения со счетом 0:3, — говорится в сообщении.

Беларусская сборная должна была сыграть с эстонской 27 марта, а встреча с командой Литвы должна была состояться 2 апреля. Кроме того, на 30 марта запланирован матч беларусок с командой Мальты, информация о котором появится позднее. Чемпионат Европы пройдет в период с 3 по 16 мая в Северной Ирландии, передает сайт Ассоциации.

2 февраля президент Международной федерации футбола Джонни Инфантино заявил, что организации нужно проработать вопрос о снятии запрета на участие российских команд, подчеркнув, что такие меры в отношении российских спортсменов бесполезны. По его словам, этот запрет «породил больше разочарования и ненависти».