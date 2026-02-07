Во Франции раскрыли зарплату Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Французское издание Le Parisien раскрыло данные о заработках футболистов «Пари Сен-Жермен».

Больше всех в команде зарабатывает Усман Дембеле — его месячный доход составляет около € 1,56 млн евро до вычета налогов. Далее в списке идет Маркиньос с окладом примерно € 1,13 млн, а замыкает тройку самых высокооплачиваемых Ашраф Хакими, получающий около € 1,1 млн.

Зарплата Люки Эрнандеса достигает € 1 млн в месяц. Чуть меньше получают Витинья и Уоррен Заир-Эмери — по € 950 тысяч евро.

Украинский защитник Илья Забарный располагается на 12-й строчке рейтинга. По информации источника, его ежемесячный доход в «ПСЖ» составляет порядка € 450 тысяч евро до налогов. У российского гоклипера Матвея Сафонова — € 250 тысяч — это один из самых маленьких окладов среди игроков клуба.

