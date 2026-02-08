Дубль Кейна и хет-трик Диаса позволили «Баварии» обыграть «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги

Завершён матч 21-го тура Бундеслиги, в котором играли «Бавария» и «Хоффенхайм». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер (Гамбург).

Гости на 17-й минуте остались в меньшинстве: красную карточку получил Кевин Акпогума. Гарри Кейн на 20-й минуте реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперёд, Андрей Крамарич на 35-й минуте забил ответный мяч «Хоффенхайма». На 45-й минуте Кейн снова забил «с точки», а на 45+2-й минуте у хозяев поля голом отметился Луис Диас. На 62-й минуте Диас забил свой второй гол в этой встрече. На 89-й минуте Диас оформил хет-трик.

После этой игры «Бавария» с 54 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Хоффенхайм» с 42 очками располагается на третьей строчке.