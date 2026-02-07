Стала известна зарплата Сафонова в ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов зарабатывает в месяц меньше всех в клубе.

Издание Le Parisien опубликовало зарплатную ведомость парижского клуба. На первом месте - обладатель "Золотого мяча" прошлого сезона француз Усман Дембеле. В месяц он зарабатывает 1,56 миллиона евро.

На второй строчке - капитан команды Маркиньос: 1,13 млн евро, замыкает тройку Ашраф Хакими - 1,1 млн.

Зарплата грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии - 900 тысяч евро, и это шестое место среди игроков "Пари Сен-Жермен".

Российский вратарь Матвей Сафонов, по данным издания, зарабатывает 250 тысяч евро - меньше всех игроков основного состава. Его конкурент за место первого вратаря Люка Шевалье имеет оклад 500 тысяч евро, при этом именно россиянин играет в последних матчах после того, как восстановился от перелома руки.