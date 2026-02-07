Забастовка Роналду принесла саудовской лиге убытки в 2,4 млрд долларов

Решение португальца Криштиану Роналду бойкотировать матчи "Аль-Насра" принесло огромные убытки лиге.

По информации Speedline, лига понесла потери в размере 2,4 миллиарда долларов. Они связаны с коммерческими проектами и ее глобальными медиа.

Стало известно, что американская компания FOX Sports отказалась от трансляции матчей чемпионата Саудовской Аравии из-за решения Роналду бойкотировать матчи своего клуба "Аль-Наср".

Футболист таким образом протестует против того, что управляющий клубом, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, не приобрел новых игроков в трансферное окно.